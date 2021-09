Rodízio de água segue em Jardim Alegre e será ampliado em Jandaia do Sul

A Sanepar prosseguirá com o sistema de rodízio de água durante setembro, sem alterações em Jardim Alegre e ampliando a área de manobras em Jandaia do Sul. A decisão é em função da queda mais drástica da vazão do Rio Marumbizinho, já castigado com a estiagem severa e prolongada, junto com poços e minas da região.





Para a companhia, o rodízio implantado no final de agosto nestas duas cidades é considerado uma medida necessária e justa para que o abastecimento ocorra de forma regular para toda a cidade, sem impactar mais uma região do que outra.

O modelo, em ambas localidades, continua sendo o de distribuição alternada de 24x24 horas. Ou seja, um dia com água, um dia sem água. As manobras são fechadas às 8 horas da manhã, com normalização até as 8 horas da manhã do dia seguinte.





Jardim Alegre segue distribuída em dois grupos a partir da avenida Paraná. O Setor Sul, que ficou desabastecido nesta quarta-feira (8), volta a ter rodízio na sexta (10). O Setor Norte ficará desabastecido na quinta (9) e no sábado (11). A cidade continua sem rodízio aos domingos.

O Setor Sul é constituído da Avenida Paraná rumo ao Sul (em direção à saída para Ivaiporã). Inclui os seguintes bairros: Conjunto Amador Gonçalves, Conjunto Mutirão, José Pachulski, Martila, Jardim América, Parque das Flores, Bela Vista, José Pavan, Jardim São Bento, parte da área Central.

O Setor Norte abrange da Avenida Paraná rumo ao Norte (em direção à saída para Lidianópolis). Inclui os seguintes bairros: Loteamento Montreal, Jardim Porto Seguro, Conjunto Glorinha Rech, Antônio Rech, Residencial Borim, Itapoá, Aoyama, Itapuã, Cohapar, parte da área Central.





Ampliação: Jandaia do Sul segue dividida em dois grupos. Porém, a partir desta quinta-feira (09), a região Central e outros sete bairros passam a integrar o sistema de rodízio, que permanece sendo executado de segunda a segunda.

Setor “A” – incluídos: Região Central (imediações da Rua dos Patriotas - Sentido Mandaguari), Cruzeiro do Sul, Vila Operária (Região da Faculdade) e Residencial Primavera. Continuam: Nova Jandaia, Jardim Esmeralda, Jardim Santa Rita, Jardim Castanho, Jardim Felicidade, Jardim Morumbi, Jardim Pérola, Jardim Miguel Capocci, Jardim Canadá, Mutirão II e III, Conjunto Arnaldo Buzatto, Jardim Jose Roberto Biral, Estrada Velha Marumbi, Condomínio Jefferson Martins e Residencial 14 de Dezembro, Jardim Universitário, Jardim Moretti, Parque Industrial (CD Valdar), Jardim Bella Vista, Jardim Panorama, Residencial Água Cristalina I e II, Parque Alvorada, Estrada Barro Preto, Parque de Exposição e Jardim Aliança.

Setor “B”- incluídos: Região Central (imediações da Rua dos Patriotas – Sentido Apucarana), Jardim Village, Vila Alta, Vila Santo Antônio e Residencial Flor do Vale. Continuam: Residencial Oasis, Jardim Esteves, Residencial Pedro Martins, Vila Paião, Vila Batista, Jardim América, Jardim Lino Marcheti, Jardim das Flores I e II, Jardim das Palmeiras,m Residencial Pedro Gonçalves, BR-376 (antigo Café Jandaia), Parque Industrial BR376, Parque Industrial REBNIC, Rua Roberto Rezende Chaves, Residencial Massa, Residencial Brasil, Jardim Villar I e II, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jardim Santa Helena II, Jardim Santa Helena II, Rua Malvina e Rua Inconfidentes, Jardim das Araucárias e Parque Industrial Metafa.





Dúvidas?

O SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.