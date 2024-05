Agências do Trabalhador: semana tem 18,8 mil vagas de emprego disponíveis no Paraná

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 106 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de professor de educação física (superior completo), com 15 vagas, eletricista de instalação (curso técnico na área), com 10 vagas, soldador (curso técnico na área), com nove vagas, e técnico em nutrição (curso técnico na área ou em enfermagem), com sete vagas.

A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.185 oportunidades. Na sequência, aparecem as de abatedor, com 781 vagas, operador de caixa, com 681, e repositor de mercadorias, com 556.

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 18.846 vagas de emprego com carteira assinada.

O número de queixas contra operadoras de planos de saúde registradas por paranaenses nos serviços de atendimento ao consumidor aumentou 61% entre 1 de janeiro e 22 de maio de 2024 na comparação com igual período do ano passado.

Há vagas do Master Job Curitiba, ainda, para advogado, supervisor comercial, analista de folha de pagamento, babá, confeiteiro, encarregador de manutenção, professor de ensino fundamental e marceneiro.





Nas demais regionais do Interior há muitos empregos disponíveis em Campo Mourão (2.213), Foz do Iguaçu (1.577), Pato Branco (1.362) e Umuarama (1.234).

Em Campo Mourão, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 769 vagas, magarefe, com 218, abatedor, com 186, e trabalhador da manutenção de edificações, com 131 oportunidades.





Na região de Foz do Iguaçu há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 493 oportunidades, operador de caixa, com 117, repositor de mercadorias, com 110, e ajudante de motorista, com 52. Em Pato Branco, são ofertadas 406 vagas para alimentador de linha de produção, 79 para magarefe, 78 para operador de caixa e 53 para vendedor em comércio varejista.





Na região de Umuarama, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 501 vagas, trabalhador no cultivo de árvores frutíferas, com 77, magarefe, com 70, e abatedor, com 61 oportunidades.





Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.