Serviço de limpeza retira 500 toneladas de lixo das praias paranaenses

O serviço de limpeza no Litoral chegou nesta sexta-feira (11) à marca de 500 toneladas de resíduos retirados das praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. O trabalho está sendo desenvolvido e monitorado pela Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná).

A atividade é feita diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados, desde 17 de dezembro, por cerca de 130 trabalhadores contratados pela Companhia. Eles atuam em 48 quilômetros lineares da orla, na limpeza, varrição, transporte e separação de resíduos. A ação faz parte do Verão Paraná – Viva a Vida 2021/22.

Entre os principais resíduos encontrados estão plásticos, vidro, cascas de coco e bitucas de cigarro. Nesta temporada, as equipes de limpeza também encontraram uma grande quantidade de máscaras descartáveis.





A Sanepar alerta para a necessidade urgente do descarte correto de resíduos, que reduz a poluição e a contaminação do meio ambiente e melhora a qualidade de vida de todos, além de ser fonte de renda e de trabalho.





A empresa também distribui aos banhistas embalagens para que eles mesmos recolham o lixo e instalou 400 tambores nas calçadas de Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná, o que facilita o descarte correto. O serviço de limpeza nas praias vai até o início de março.

