Setor de serviços cresce 11,1% no trimestre no Paraná, quase o dobro da média nacional

Assim como o turismo, o setor de serviços também fechou o trimestre com bons resultados para o Paraná. Compreendendo atividades como salões, academias, atividades administrativas, imobiliárias, transporte e alimentação, o setor cresceu 11,1% entre janeiro e março, na comparação com os primeiros três meses de 2022. Foi praticamente o dobro da média nacional para o período, que aumentou 5,8%.





Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta terça-feira (16) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Este é o quinto mês seguido de resultados positivos do setor no Estado, que vem crescendo desde novembro do ano passado. Neste ano, as atividades avançaram 3,1% em janeiro, 0,7% em fevereiro e 1% em março. O resultado do último mês também foi superior à média nacional, de 0,9%.

Publicidade





Com relação a março do ano passado, a variação no Paraná foi de 11,4%, bem acima da média de 6,3% de crescimento no País. Já no acumulado de 12 meses, entre abril de 2022 e março de 2023, o desempenho do setor foi 5,5% superior ao acumulado nos 12 meses anteriores.





“O avanço no setor de serviços é uma boa demonstração de que a economia paranaense vai bem. O setor é o que concentra o maior número de empreendimentos e é um grande gerador de empregos no nosso Estado”, salientou o governador Ratinho Junior (PSD).