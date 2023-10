Temporais afetaram mais de 6 mil pessoas em 22 municípios do Paraná

FORNECIMENTO DE ENERGIA



A Copel restabeleceu o fornecimento de energia para maior parte das residências afetadas pelas chuvas, apesar de novas chuvas que afetaram a rede nas regiões Leste e Centro-Sul do Estado e demandaram mais de 2 mil serviços emergenciais por parte da companhia. Ao final da tarde desta quinta-feira, 19,3 mil residências estavam sem luz – desde a madrugada, cerca de 500 mil casas chegaram a ficar sem energia.

Os municípios com mais casas sem luz são Arapongas, com 3 mil consumidores desligados, Jaguariaíva, com 1,5 mil casas sem energia, e Matinhos, com 1,4 mil unidades desligadas.

A intensidade do temporal provocou estragos em postes e quedas de árvores sobre a rede. Ao todo, a companhia registrou, até agora, 144 postes danificados que precisarão ser substituídos: 78 nas regiões Oeste e Sudoeste, 52 no Noroeste e 14 no Norte. Somente em Cascavel, 43 postes foram afetados.

A Copel alerta que, em ocorrências climáticas como esta, população deve manter distância de locais onde haja fios rompidos ou postes quebrados, e acionar a concessionária através do número 0800 51 00 116.



CHUVAS



De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o maior volume de chuvas desta quinta-feira foi registrado na região dos Campos Gerais, com 40,4 mm. O acumulado, no entanto, foi menor do que o registrado na quarta, quando cidades do Sul do Estado chegaram a ter mais de 100 mm em 24 horas.

Ainda assim, focos de chuva com raios foram registrados nas regiões Norte Central, Centro-Sul, Sudeste e Metropolitana de Curitiba. O Norte Pioneiro foi a região que teve ventos mais fortes, próximos a 45 km/h.