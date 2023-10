Londrina contabiliza prejuízos e reparos após rajadas de vento de mais de 100 km/h

A quinta-feira (5) foi dia de contabilizar prejuízos e promover reparos e limpeza após o vendaval do final da tarde de quarta-feira (4), que causou estragos em todas as regiões de Londrina.





Na rua Alagoas, uma árvore de grande porte foi arrancada na raiz pela força dos ventos – que passaram dos 100 quilômetros por hora, segundo o Simepar. Os galhos ficaram pendurados na fiação e o trânsito precisou ser interditado, com os veículos sendo desviados pela contramão para a rua Anita Garibaldi.

Publicidade

Publicidade





Funcionários de uma terceirizada da prefeitura fizeram o corte dos troncos para desobstruir a via na manhã desta quinta. “Ficamos sem energia das 17h até 2h30 da madrugada. Quase que a árvore caiu em frente ao portão do prédio. Como a rua ficou bloqueada, os moradores tiveram que vir pela Alagoas na contramão para chegar no estacionamento”, relatou o gerente aposentado Vicente Alves.





“O vento foi tão forte que achei até que ia leva o prédio”, destacou. Na quarta, cerca de sete mil imóveis ficaram sem energia.

Publicidade





Durante a ventania, que levantou uma nuvem de poeira sobre a cidade, pelo menos quatro árvores caíram em cima de carros. Ninguém se feriu. A comerciante Dulce Valéria dos Anjos deixou o carro estacionado na rua Hugo Cabral para pegar mercadorias e quando voltou encontrou o veículo, que não tem seguro, embaixo dos galhos da árvore.





“Foi um vento rápido, mas assustador. O mais importante é estar viva, porque poderia ter acontecido isso no momento em que estivesse entrando no carro, por exemplo.”







No Calçadão, no trecho entre a avenida Rio de Janeiro e rua Minas Gerais, a árvore que caiu foi retirada nesta quinta. No conjunto João Paz, na zona norte, uma idosa de 67 anos foi atingida por uma árvore. Ela ficou presa nos galhos e precisou ser resgatada pelos Bombeiros. Após o atendimento do Siate e da equipe médica do Samu foi encaminhada para o hospital com uma fratura de fêmur.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: