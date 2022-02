Todas as praias de água doce do Paraná estão próprias para banho, aponta IAT

Todas as praias de água doce do Paraná estão consideradas próprias para banho. A informação é do 7° Boletim de Balneabilidade, divulgado pelo IAT (Instituto Água e Terra) nesta sexta-feira (04). O boletim é atualizado semanalmente.

A mudança se refere à praia de São Miguel do Iguaçu (Oeste). Antes considerada imprópria para banho, ela recebeu nova classificação nesta semana. No Litoral, o trecho à esquerda do morro na praia Central de Matinhos também passou a ser cosiderado próprio para banho. Já outros pontos do Litoral fizeram o caminho inverso: antes considerados aptos para banhistas, não são mais recomendados pelo IAT.

Ao todo, o IAT monitora 66 locais em todo o Paraná, entre trechos do Litoral e praias de água doce. Os locais impróprios para banho, sinalizados nas praias com bandeiras vermelhas, são aqueles que podem prejudicar a saúde. "O contato com a água nesses locais pode acarretar risco à saúde humana, causando problemas como otites, gastrenterites, dermatites, entre outras", explica a bióloga Christine da Fonseca Xavier, chefe de Divisão de Monitoramento do IAT. Além disso, os boletins também listam 10 pontos de foz de rios que chegam ao Litoral como impróprios para banho, pois drenam áreas urbanas.





Dos 66 pontos de praia monitorados, 10 estão atualmente com classificação negativa, ou seja, inaptos para banho e prática de esportes aquáticos. Todos pertencem ao Litoral: em Matinhos, não é indicado nadar na altura da rua Londrina ou na altura da rua Jacarezinho, ambas na praia Brava de Caiobá; na altura da Rua Tamboara ou da Rua Toledo, ambos no Balneário Riviera; e 500 metros à esquerda do Rio Matinhos, no Balneário Flamingo. Em Pontal do Paraná, está impróprio para banho o ponto na altura da Rua Pará, no Balneário Ipanema. Em Guaratuba, estão com a mesma classificação o trecho à esquerda da Rua Frederico Nascimento, na praia Caieiras; o local em frente à Colônia dos Magistrados e à esquerda da Rua Ponta Grossa, ambos na praia de Guaratuba. Também segue considerada imprópria para banho a ponta da Pita, em Antonina.





Os Boletins de Balneabilidade são atualizados toda sexta-feira no site do IAT, nas abas “Monitoramento” e Balneabilidade”. Também é possível baixar o aplicativo “Balneabilidade Estado do Paraná” e acessar as informações pelo celular.