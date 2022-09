Três acidentes deixam um morto e dois feridos na BR-376 entre Mandaguari e Jandaia do Sul

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em três acidentes ocorridos na tarde desta quinta-feira (1º) na BR-376, entre Mandaguari e Jandaia do Sul (Região Metropolitana de Maringá).





Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o primeiro ocorreu por volta das 12h30, no km 215 da rodovia, em Jandaia do Sul. Uma caminhonete Ford F4000 conduzida por um homem de 83 anos que seguia sentido Mandaguari a Jandaia do Sul, ao tentar uma conversão proibida, obstruiu a frente de um Volkswagen Voyage, conduzido por outro homem de 29 anos, que seguia sentido Jandaia do Sul, e ocorreu a colisão transversal.

Com a violência do impacto, o condutor do Voyage não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local. O motorista da Ford foi encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) aéreo ao Hospital Bom Samaritano em Maringá (Noroeste), em estado grave.





Depois dessa ocorrência, um servidor que presta serviço ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem), um homem de 48 anos, ao tentar guinchar a caminhonete, acabou se ferindo gravemente. Ele também foi socorrido pelo Samu aéreo.





Na sequência, quando a PRF estava para liberar o fluxo de veículos que estava parado no sentido Jandaia do Sul a Maringá, uma motociclista que estava logo à frente de uma carreta foi atingida por este caminhão quando houve a liberação do tráfego. Ao perceber a possível gravidade, ela se jogou da motocicleta, e conseguiu evitar que fosse atingida. O veículo ficou danificada.





A PRF fará os Boletins de Acidentes de Trânsito para encaminhar à autoridade policial.