UEM divulga os 1.229 aprovados nos vestibulares de Inverno e EaD

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) divulgou nesta sexta-feira (9) o resultado dos vestibulares de inverno e EaD (Educação à Distância) 2024. No total, são aprovados 1.229 candidatos para cursos de graduação da instituição. Os resultados dos concursos podem ser acessados somente via site da CVU (Comissão do Vestibular Unificado) e App Vestibular UEM.





O cartão de desempenho dos candidatos também já está disponível para consulta, nas mesmas plataformas, até o dia 9 de setembro.

Os aprovados no vestibular de inverno 2024 vão ter ingresso no primeiro semestre de 2025, com os candidatos selecionados via vestibular de verão 2024 e PAS (Processo Avaliação Seriada).





Já os aprovados no EaD ingressam nos respectivos cursos ainda neste ano, a partir de setembro. Todos devem estar atentos aos prazos e matrículas.

“Gostaria de parabenizar cada candidato e cada candidata que prestou a prova e deu o máximo de si por um bom desempenho, e também congratulo aqueles que conseguiram a aprovação nesta primeira chamada. Serão todos muito bem-vindos à UEM”, afirmou o reitor Leonardo Vanalli.





As provas ocorreram em 14 de julho e foram feitas por quase 10 mil candidatos. Em cinco horas de aplicação, os vestibulandos responderam a 50 questões de conhecimentos gerais, somatória, além de uma redação com o tema “violência política de gênero”. O gabarito definitivo dos vestibulares foi publicado em 19 de julho. Já nota e imagem da redação estão disponíveis desde o dia 24 de julho.

Abstenção





O vestibular de inverno 2024 registrou a menor taxa de abstenção da série histórica do concurso, desde 2009: apenas 9,16% dos inscritos faltaram à prova em 2024. Foram ofertadas 1.108 vagas para os mais de 70 cursos da UEM. As graduações estão distribuídas entre seis câmpus da instituição na região Noroeste: Maringá, Cianorte, Cidade Gaúcha, Goioerê, Ivaiporã e Umuarama.

Devido à eliminação da prova de conhecimentos específicos, no ano passado, cada candidato pôde selecionar até três opções de cursos, não necessariamente da mesma área. A novidade, na avaliação da instituição, tem impactado positivamente no preenchimento das vagas oferecidas. As 1.101 aprovações no vestibular de Inverno 2024 representam 99,36% de aproveitamento das vagas.





O curso mais procurado como primeira escolha dos vestibulandos foi Medicina, que registrou a taxa de 578,62 inscritos por vaga na concorrência universal. Entre as opções mais concorridas, ainda destacaram-se Ciência da Computação (42,62 candidatos por vaga), Odontologia (40,37) e Psicologia (39,26).

Já o vestibular EaD 2024 permitiu ingresso nos cursos de Ciências Biológicas, Física, História, Letras Português/Inglês e Pedagogia, distribuídos entre os 21 polos de EaD da UEM. Ao todo, foram aprovados 228 candidatos.





Destaques

A maior pontuação do vestibular de inverno 2024 foi de Camilo Quinteros Moreira, 19, que fez 349 pontos e foi aprovado com o primeiro lugar do curso de Medicina da UEM. Já Rivaldo Ribeiro, 60, foi o aprovado mais velho do concurso com uma vaga para a graduação em Zootecnia na UEM.





No vestibular EaD, a maior pontuação registrada foi de Elton Pedroso Correa, 28, primeiro colocado do curso de Letras, vinculado ao polo de EaD da UEM em Sarandi (Região Metropolitana de Maringá).

Matrículas e lista de espera





Os aprovados no vestibular de inverno deverão efetuar matrícula a partir de fevereiro de 2025, por meio do sistema Siga da UEM, depois da divulgação dos resultados do vestibular de verão e do PAS.





Já os candidatos que passaram no Vestibular EaD devem efetuar matrícula na semana que vem, entre terça (13) e quinta-feira (15), no mesmo site. Os não convocados em primeira chamada devem manifestar interesse em participar da lista de espera de 16 a 19 de agosto. A segunda chamada ocorre a partir do dia 20.





Mais orientações sobre as matrículas podem ser obtidas no site da DAA (Diretoria de Assuntos Acadêmicos). Demais informações sobre os processos seletivos encontram-se nos sites do Vestibular de Inverno 2024, do Vestibular EaD 2024 ou no App Vestibular UEM.





Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CVU/UEM pelo WhatsApp (44) 3011-5705 ou pelo e-mail [email protected].