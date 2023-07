UENP promove leilão de celulares doados pela Receita Federal; veja os modelos

A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) promove, até o dia 25 de julho, leilão de aparelhos celulares doados pela Receita Federal em 2020. O processo é realizado em nome da Uenp pelo leiloeiro público oficial credenciado, Daniel Elias Garcia. No total são ofertados 754 lotes.



Entre os modelos de celulares estão: Redmi Note 8, Redmi Note 7, Redmi 7, Redmi 7A, MotorolaOne e MotoG8 Play. Os interessados já estão dando seus lances. Confira aqui.





Os interessados em participar do leilão deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na RF e no Sintegra - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços e Negativa Municipal.

Poderão participar pessoas jurídicas ou físicas, devidamente inscritas no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) e CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), possuidoras de documento de identidade e maiores de 18 anos ou emancipadas, ou seus procuradores.





Todas as regras para participar do processo estão disponíveis nos editais publicados no site do leiloeiro. Confira aqui.





(Com informações da Uenp)