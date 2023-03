UEPG pode expulsar estudantes por racismo e apologia ao nazismo

A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), nos Campos Gerais, já identificou dez estudantes do curso de Jornalismo envolvidos em denúncias de racismo e apologia ao nazismo.





As mensagens foram enviadas em um grupo de WhatsApp de alunos do primeiro ano do curso e divulgadas na manhã da última sexta-feira (24).

Publicidade

Publicidade





Os estudantes vão ser afastados de todas as atividades e poderão ser expulsos. Caso semelhante aconteceu em dezembro do ano passado e acarretou na expulsão de sete alunos do curso de Agronomia.



No grupo de mensagens no WhatsApp, os calouros do curso de Jornalismo encaminharam uma figurinha de Adolf Hitler, líder do Partido Nazista alemão; outra figurinha mostra os dizeres "Sorry I don’t speak macaco" que, traduzido para o português, significa "Desculpe, eu não falo macaco’".

Publicidade





Uma outra mensagem faz um alerta para o caso dos estudantes de Agronomia: “[...] um povo que foi expulso da UEPG por figurinhas assim [...].



Em nota encaminhada pelo setor de Comunicação da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) confirma que identificou dez estudantes envolvidos em denúncia de discurso racista e de apologia ao nazismo.

Publicidade





De acordo com a nota, “os estudantes serão afastados das suas atividades” por meio de um ato administrativo. De acordo com o setor de Comunicação, os calouros permanecerão afastados “pelo tempo que durar o inquérito”.



De acordo com a nota, existe a “possibilidade de que outros acadêmicos sejam identificados e incluídos no inquérito disciplinar que apura o caso” nos próximos dias. Os estudantes podem ser excluídos do quadro de discentes da instituição.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: