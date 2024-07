Motorista se engana e tenta descer o carro pelas escadas do PAI, em Londrina

Um fato inusitado chamou a atenção de quem passou pela avenida Leste-Oeste, na área central de Londrina, no final da tarde e início da noite de quarta-feira (24). Um carro ficou, literalmente, enroscado na escadaria do PAI (Pronto Atendimento Infantil). De acordo com relatos do motorista a testemunhas, ele se mudou para a cidade há cerca de um mês e duas horas antes havia alugado o veículo para trabalhar com aplicativo de viagens.





Após deixar uma passageira na unidade, se confundiu no momento de ir embora e ao invés de utilizar a rua e a saída, que leva até a rua Mato Grosso, seguiu reto, subindo a rampa para pedestres e cadeirantes. Só parou após o Gol chegar na escada e ficar “preso”. “Não me lembro de ter visto algo parecido. Uma fatalidade. Rapaz novo na cidade, pegou o veículo há pouco tempo e aconteceu dele se confundir com a saída do estacionamento”, destacou o inspetor Antônio Siena, da GM (Guarda Municipal).

