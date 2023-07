Universidades estaduais do Paraná produzem energia a partir de captação solar

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) inicia nos próximos dias a geração de energia fotovoltaica por meio de painéis solares em Foz do Iguaçu, no Oeste. A usina recebeu o investimento de R$ 1,04 milhão, aprovado no Programa de Eficiência Energética da Copel.





Outras três universidades estaduais, de Londrina (UEL), Maringá (UEM) e Guarapuava (Unicentro), já produzem energia fotovoltaica há mais de três anos. Também foram contempladas no Programa de Eficiência Energética da Copel.



Publicidade

Publicidade





A usina da Universidade Estadual de Londrina está em funcionamento desde 2019, com 1.020 placas de captação solar, que geram em média 400Mwh/ano, ou seja, energia suficiente para manter aproximadamente 220 residências médias durante um ano. Os painéis solares ocupam uma área de aproximadamente 2 mil m² do estacionamento da Clínica Odontológica Universitária.







Na Universidade Estadual de Maringá, a geração de energia por meio de captação solar teve início em junho de 2020. Estão instaladas 1.440 placas solares, que produziram em média 574Mwh/ano.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: