Uso de hidrante por moradores reduz prejuízos em incêndio em Maringá

O 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná foi acionado às 14h13min desta segunda-feira (30) para combater um incêndio em apartamento na Avenida das Torres, 3161, Jardim Guairacá em Maringá. Por se tratar de habitação vertical com grande concentração de moradores, imediatamente foram encaminhados dois caminhões de combate a incêndio e resgate, uma ambulância e o oficial de área.





Chegando ao local, os bombeiros militares constataram que um apartamento de 47m2 no térreo de um dos prédios do condomínio foi parcialmente consumido pelo incêndio, tendo as chamas, fumaça e fuligem atingido dois quartos e um banheiro.

Ainda assim, os danos não foram maiores e tampouco houve progressão do sinistro para outros imóveis porque moradores do condomínio fizeram uso do sistema de hidrante da edificação.





Dessa maneira, com aplicação de água conseguiram controlar o fogo e extingui-lo, não sendo necessária intervenção direta das guarnições do Corpo de Bombeiros.

