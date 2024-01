UTFPR divulga resultado do vestibular de verão 2024

Nesta terça-feira, dia 16, a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) publicou a 1ª chamada do vestibular para ingresso no primeiro semestre de 2024.







O reitor da UTFPR, Marcos Schiefler, anunciou o resultado em ligação ao primeiro colocado geral do processo seletivo, o estudante Eduardo Almeida Alves, aprovado no curso de bacharelado de Sistemas da Informação, do Campus Curitiba.



Publicidade

Publicidade





Os aprovados receberão um e-mail da UTFPR com o login e a senha de acesso à plataforma de matrículas.





Entre 17 e 20 de janeiro, eles devem fazer o envio dos documentos digitalizados, na íntegra e legível, em formato PDF. É necessário acompanhar as etapas do cronograma, principalmente em relação ao status dos arquivos encaminhados. As aulas começam no dia 29 de fevereiro.



Publicidade





Depois de realizar as duas etapas de matrícula, os aprovados podem fazer os cursos de graduação gratuitamente, sem a cobrança de taxas ou mensalidades.





CRONOGRAMA

Publicidade





Etapa 1







17 a 20/01 – Envio da documentação em plataforma digital

Publicidade





22/01 – Análise documental







23 e 24/01 – Caso necessário, período para substituição de documentos



Publicidade





25/01 – Resultado da etapa 1







26 e 27/01 – Prazo para recursos



Publicidade





29/01 – Resposta aos recursos







Etapa 2

Publicidade





29/02 a 01/03 – Realização da etapa 2, de confirmação de matrícula





29/02 – Início das aulas





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: