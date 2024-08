Vestibular da UTFPR oferece 3,9 mil vagas em 117 cursos de graduação

A UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) publicou o edital para o vestibular de verão, com ingresso no primeiro semestre de 2025.





São ofertadas 3.934 vagas em 117 cursos dos 13 campi da universidade - Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.

A novidade desta edição é a oferta dos cursos de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, no Campus Medianeira (Oeste); Bacharelado em Ciências Biológicas, no Campus Dois Vizinhos (Sudoeste); e Engenharia de Produção, no Campus Curitiba.





O período de inscrições começa no dia 19 de agosto e vai até 9 de outubro. O interessado deve se inscrever no Portal do Candidato e pagar taxa de R$ 150 até 10 de outubro, por boleto ou PIX.



É possível solicitar isenção da taxa de inscrição até 22 de setembro. Para isso, o candidato precisa comprovar não poder arcar com o valor, mediante inscrição do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) que apresente renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita.







Ao se inscrever, o candidato pode escolher até dois cursos em primeira e segunda opções. Caso não seja aprovado em nenhuma delas na 1ª chamada, automaticamente estará inscrito na lista de espera nas duas opções escolhidas e, caso não seja convocado para a matrícula, continuará concorrendo nas chamadas seguintes, se ainda houver vagas não ocupadas.





