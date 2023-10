Vigilante da Itaipu salva a vida de bebê engasgada em Foz do Iguaçu; veja vídeo

Um supervisor de segurança da Itaipu Binacional salvou uma criança engasgada com leite no sábado (30), em Foz do Iguaçu (oeste). Luiz Alberto Fernandes, supervisor da empresa terceirizada da Segurança da Itaipu (Veper), aplicou a manobra de tapotagem, salvando a vida da criança. A ação foi registrada em vídeo por um colega vigilante.





Fernandes, que é de Curitiba, estava em Foz havia três dias quando foi até o Gramadão da Vila A. Ele estava parado ao lado da viatura da Veper quando foi abordado pelos pais da bebê. O pai até tentou aplicar a manobra de desengasgo, mas a criança parou de chorar e ele percebeu que ela ainda precisava de ajuda. Eles foram de carro até a equipe de vigilância em busca de socorro.

Publicidade

Publicidade