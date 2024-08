Parque no Norte Pioneiro inaugura mirante com vista privilegiada do Vale da Pirambeira

Para quem gosta de atividades em meio à natureza e de apreciar uma paisagem deslumbrante à beira de um penhasco com mais de 15 metros de altura às margens da PR-092, o Parque do Vale da Pirambeira é o local certo.





Inaugurado há menos de dois meses, o mirante traz uma vista deslumbrante do vale e do pôr do sol de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, a cerca de 180 quilômetros de Londrina.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Secretário de Cultura e presidente do Conselho de Turismo de Joaquim Távora, Flávio Cuervo explica que a cidade foi construída de maneira estratégica ao lado de um cânion, o que garante uma vista privilegiada de todo o Vale da Pirambeira e de suas cachoeiras.





Agora, o local recebeu um parque com um mirante para que os visitantes possam apreciar toda a paisagem. Antes, o local servia como depósito irregular de lixo.

Publicidade





Segundo ele, há muitos anos são realizadas expedições no Vale da Pirambeira, que chama a atenção de quem gosta do contato com a natureza, das cachoeiras e, também, de aproveitar para conhecer um pouco mais da história da cidade.





Isso porque as trincheiras de pedras construídas pela população durante a revolução de 1930 permanecem no local. Além disso, o vale é lar de uma árvore conhecida como “a mãe de Joaquim Távora” por ter mais de 500 anos.

Publicidade





RAINHA DO ABISMO





Nas paredes do cânion pode ser encontrada uma espécie de flor nativa da região e que não floresce em nenhuma outra parte do mundo: a rainha do abismo. “São muitos atrativos no Vale da Pirambeira”, ressalta, complementando que ele se estende até a cidade de Quatiguá.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: