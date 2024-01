Passarela do Lago Igapó registra recorde de público durante a virada do ano em Londrina

Segundo estimativas, cerca de 10 mil pessoas estiveram às margens do Lago Igapó II, aguardando a chegada do ano novo. A contagem regressiva foi feita através da árvore de natal tecnológica, instalada no centro da passarela flutuante. Londrinenses, moradores de cidades próximas e até de outros estados desfrutaram do momento especial.







Com objetivo de agradar a população, o horário de funcionamento da passarela que atravessa o lago igapó foi estendido até a 1h. Desde que foi implantada, em 2022, a atração bateu recorde de visitação. Na noite do dia 31 de dezembro, 5.003 pessoas atravessaram os 200 metros da estrutura. O número é 111% maior que o registrado na noite de 31 de dezembro de 2022, quando a passarela recebeu 2.363 visitantes.

Conforme o presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, a inovação na decoração deste ano no Lago foi um dos pontos fortes para atrair o público. “Nós inovamos com a árvore tecnológica composta por 140 mil lâmpadas de LED, que juntas refletem imagens como se fossem a tela de uma TV ou do celular. E isso possibilitou que um vídeo com a contagem regressiva pudesse ser exibido pela primeira vez no Lago, e através de uma árvore de natal”, destacou.







Os 38 ambulantes, divididos entre as barracas e os food trucks que estavam na Rua Joaquim de Matos Barreto, ao lado do Lago e em frente à entrada da passarela, mantiveram o funcionamento para atender o público durante a noite. Já o ônibus panorâmico que leva passageiros para dar uma volta pelos pontos decorados da cidade, e que tem sua partida em frente ao Iate Clube, também esteve ativo e fez a alegria de muitos turistas.



Mais de 80 mil pessoas já visitaram a atração







Desde a abertura, em 30 de novembro, até na última terça-feira (2), a passarela flutuante já recebeu 81.303 visitantes, segundo os marcadores da catraca que fica na entrada da atração. A lista inclui turistas vindos de outros países e das capitais de outros estados brasileiros, mas principalmente moradores das cidades da região norte do Paraná, que compareceram em massa.



Uma pesquisa sobre a cidade de origem de cada frequentador, feita na entrada da passarela, chamou a atenção para alguns detalhes, dentre eles a presença de pessoas de outros países como Argentina, Estados Unidos, Itália, Portugal, Colômbia, Austrália e Suíça. Moradores de estado mais distantes como Acre, Pará e Ceará também atravessaram os 200 metros da passarela.





Nestes 34 dias de atividade, a passarela não foi aberta para passeio em apenas seis dias, principalmente em decorrência de questões climáticas como chuvas e ventos fortes.



O prefeito Marcelo Belinati ressaltou a força do Natal de Londrina. “Nosso Natal é referência de organização e entretenimento também. É um dos momentos mais esperados do ano pelo londrinense, porque ele vai poder usufruir de momentos com a família em pontos da cidade que estão lindos, além de ter o prazer de levar seus parentes para que conheçam esses pontos. As pessoas daqui se sentem orgulhosas”, pontuou.







Pedido de casamento em frente a árvore de natal

O clima natalino, aliado à ampla decoração, tem despertado vários sentimentos positivos e também ideias criativas nos frequentadores, que vão além de meras fotos e vídeos. Entre esses momentos especiais, esteve um pedido de casamento surpresa feito em frente à árvore iluminada. A jovem Giovanna, de 22 anos, pediu o namorado, Walisson, de 21 anos, em casamento, depois de dois anos de namoro. A resposta dele? Foi sim.







Atrações não falta nas proximidades do Lago

As atrações ao redor do Lago têm fomentado a economia da cidade e estimulado os visitantes a permanecerem por mais tempo naquela região. A Encantos Náuticos, empresa que gerencia os pedalinhos do Lago Igapó II, também ampliou o seu horário de atendimento, permanecendo em funcionamento todos os dias até as 23h.







Para agradar a todos os paladares, 38 ambulantes oferecem diversas opções de comidas e bebidas até a 0h. Dois ônibus decorados e com som fazem a festa dos visitantes que querem percorrer um trajeto pelos pontos iluminados, com valores que variam de R$ 10 a R$ 20.



No embalo de todas essas ações, a Carreta Fabulosa proporcionou passeios gratuitos, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). Essas atividades envolveram crianças, adolescentes, adultos e idosos que são atendidos nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).