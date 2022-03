Pedalinhos começam a funcionar no Lago Igapó

Habituada a frequentar com a família as áreas de lazer de Londrina nos finais de semana, a fisioterapeuta Camila Milhan aproveitou a tarde do último domingo (27) para prestigiar a mais nova atração ao ar livre da cidade. Acompanhada das filhas Alice, 4 anos, e Maria Eduarda, 13, ela foi conhecer os pedalinhos instalados no Lago Igapó II, próximo à avenida Higienópolis.

“A gente passa por aqui todos os dias e acompanhamos a instalação dos pedalinhos. Estávamos ansiosas para poder passear no lago com eles e assim que soubemos que a inauguração seria neste final semana, já nos programamos para vir. Agora temos mais uma opção de lazer em Londrina que pode ser desfrutada com a família. Minhas filhas ficaram super animadas”, comentou Camila.

“Os pedalinhos deixaram o principal cartão-postal de Londrina mais colorido. O passeio foi aprovado por toda a minha família, tanto que pretendemos voltar muitas vezes”, afirmou o vendedor Luís Fernando Castro ao lado da esposa, Marina e do filho João Gabriel, de 4 anos.







Além de encantar os londrinenses, os pedalinhos também atraíram turistas em sua estreia na cidade. “Todas as vezes que a gente vem a Londrina visitar a família, aproveitamos para passear no Lago Igapó. Foi uma boa surpresa saber que agora a gente tem mais essa atração que diverte crianças e adultos”, destacou o engenheiro Rafael Vieira da Silva, que mora em São Paulo e estava acompanhado na noiva Camila Peres.





