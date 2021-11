Pesquisa da Acil mostra que 78% dos lojistas pretendem aderir à Black Friday em Londrina

O otimismo do comércio paranaense volta a se mostrar depois de quase dois anos de instabilidades e incertezas trazidas pela pandemia.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Uma pesquisa realizada em parceria entre a Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná) e a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) aponta que os comerciantes estão otimistas tanto para a Black Friday quanto para o Natal de 2021. O levantamento entrevistou 506 comerciantes do Paraná, no período de 9 a 18 de novembro de 2021. Os questionários foram aplicados via telefone e e-mail.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Black Friday





Em relação à esta data comercial de novembro, a pesquisa mostra que a maioria dos comerciantes paranaenses fará alguma promoção em 2021.





A cidade com maior engajamento é Londrina, onde 78% dos lojistas pretendem aderir à campanha.

Continua depois da publicidade





Além disso, a maioria dos entrevistados acredita que as vendas da Black Friday deste ano serão superiores às do ano passado. Isso porque eles farão mais promoções e acreditam que os consumidores estão mais confiantes com relação à melhora do cenário. Em Londrina, a expectativa é de um crescimento de 16%.





Leia também: Procon de Cambé alerta sobre sites falsos e propagandas enganosas na Black Friday





Natal 2021





Com relação ao sentimento do comerciante paranaense sobre as vendas de Natal, Londrina aparece como a cidade com expectativas mais positivas. Dos entrevistados, 85% estão animados para o período. A média do estado é de 75%.





Na comparação com o Natal de 2020, a pesquisa aponta que, no geral, a maioria dos comerciantes paranaenses acredita que as vendas do Natal deste ano serão superiores às de 2020.





Em Londrina, o percentual de lojistas otimistas com a projeção é de 88%, enquanto a média das cidades paranaenses fica em torno de 67%. Em Londrina, a expectativa é de um crescimento de 17%, enquanto, no geral, esse número é de 14%.





Contratações para o final do ano





Em relação ao número de contratações, quase metade dos comerciantes paranaenses pretende aumentar o quadro de funcionários para o final do ano.





Em Londrina, 61% dos comerciantes afirmam que vão contratar novos funcionários. Desse total, 63% das contratações serão temporárias - modalidade bastante comum nesta época do ano. Dos entrevistados que preveem mais colaboradores, 17% contratarão em regime efetivo.





Expectativa para 2022





No que se refere à expectativa para 2022 quanto ao negócio, os comerciantes londrinenses, novamente, se mostram os mais positivos: 91% dos entrevistados estão esperançosos/animados.





“O que estamos vendo é a efetivação não só da retomada econômica, mas também da volta do ânimo dos comerciantes com a chegada desta época. É ótimo ver que eles - os de Londrina, principalmente -, estão esperançosos de que as vendas serão melhores





A pesquisa foi realizada pelo Grupo Datacenso – Pesquisa e Inteligência de Mercado. A margem de erro no geral é de 4%, considerando grau de confiança de 95%.