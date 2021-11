Procon de Cambé alerta sobre sites falsos e propagandas enganosas na Black Friday

A Black Friday oferece descontos mas, também, a chance de golpes e fraudes. Willian Train, diretor do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Cambé, situado na região metropolitana de Londrina, argumenta que este não é o período em que o órgão recebe mais reclamações, porém a atenção é necessária, sobretudo, em relação a falsos sites e propagandas enganosas.





Segundo ele, quando o consumidor achar que caiu em um golpe, ele deve procurar imediatamente o Procon e não tentar resolver o problema sozinho.

Para Train, os principais problemas registrados na Black Friday são o não recebimento do produto após a compra e golpes de sites falsos. “Por isso é muito importante olhar no site se ele é seguro e não clicar em qualquer link que aparece, principalmente naqueles emails de propaganda com produtos com preços baixíssimos”, pontua.

Segundo ele, os consumidores também devem optar por comprar com o cartão de crédito quando possível: “os golpistas usam boletos falsos em nome de pessoas físicas, o que pode fazer o consumidor cair em um golpe, ficar sem o produto e não ter o dinheiro estornado”.





O diretor destaca que os cuidados fundamentais que os consumidores devem tomar são o monitoramento dos preços antes e durante a Black Friday, evitar comprar por impulso e desconfiar de preços muito baixos, além de ler atentamente o anúncio - principalmente se ele apresentar letrar pequenas - e verificar se o site é seguro nas compras virtuais.

“Muitas empresas sobem os preços antes e voltam ao preço normal na Black Friday, tentando enganar os clientes. Por isso é importante que os clientes façam uma lista com os produtos que precisam adquirir e monitorem esses preços, evitando comprar logo de cara”, ressalta.





Ele também explica que os clientes devem dar preferência por compras em lojas que possuem unidades físicas, pois os problemas tendem a ser resolvidos de maneira mais simples.





Trocas





Train cita que as trocas são uma das principais dúvidas durante este dia que é um dos mais comerciais do ano e em outros períodos de intenso volume de compras.





De acordo com ele, em compras em lojas físicas, o consumidor deve combinar com o comerciante um prazo justo de troca para ambos, em relação ao tamanho, modelo, cor ou outra característica.





“Nessas compras em que o cliente vê o produto, o vendedor não tem nenhuma obrigação de fazer essa troca, salvo em casos de defeito”, explica.





Por isso, para o diretor, é essencial esse acordo entre as partes: “na maioria das vezes o vendedor estabelece um prazo de troca, porque ele não quer perder uma venda por conta disso”. Já para as compras feitas pela internet ou por telefone, o consumidor tem sete dias – a partir do recebimento do produto – para se arrepender da compra, podendo solicitar a devolução ou a troca do produto.





“Diferente de uma compra em loja física, na online o consumidor pode optar por devolver o produto e receber o dinheiro de volta”, frisa.





“As lojas não fazem milagres, os descontos variam de 25% a 40% e qualquer outro desconto além desse valor deve ser muito bem avaliado, pois é o que os golpistas geralmente fazem: um produto de R$4 mil é anunciado por R$1 mil”, finaliza Willian Train.





Serviço: O Procon de Cambé, situado na rua Pará, 126, funciona das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h e disponibiliza o número telefônico (43) 3174-0151 para contato.