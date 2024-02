Pesquisa da Fiep aponta que 47% das indústrias paranaenses estão otimistas com 2024

Quase a metade dos empresários da indústria paranaense apostam no bom desempenho da atividade em 2024. Embora 74% deles tenham iniciado o ano com expectativa de retração ou estabilidade na economia do país, 41% se dizem otimistas e 6%, muito otimistas com os resultados de seus negócios. Os dados fazem parte da 28ª Sondagem Industrial da Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), divulgada nesta terça-feira (20), em Curitiba.







Realizada há 28 anos, a pesquisa traz dados sobre empregabilidade, internacionalização, disposição para investimentos, lançamento de produtos, aposta em novos projetos e mercados e mudanças em processos e serve de referencial para o planejamento de ações estratégicas pela federação na defesa dos interesses da indústria do Estado.

Entre os fatores que levam otimismo ao setor, estão as vendas (51%) e os novos mercados (50%), mas os custos totais de produção, citados por 46%, e a mão de obra, apontada por 44%, ainda são aspectos que preocupam os empresários da indústria paranaense.





Quando perguntados sobre a disposição para realizar investimentos, 33% responderam que pretendem investir o mesmo que em 2023 e 26% deverão aumentar o volume investido. Outros 24% afirmaram que deverão reduzir os recursos injetados na atividade.





Os investimentos deverão priorizar a melhoria de processos, produtos e serviços (55%), a redução do custo de produção (48%) e a prospecção de mercados (47%). A valorização do capital humano aparece em sétimo lugar entre as 11 categorias elencadas, com 23%.





