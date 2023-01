PF apreende adolescente de 16 anos acusado de armazenar pornografia infantil no norte do Paraná

A Polícia Federal de Londrina/PR deflagrou nesta manhã dessa sexta-feira (20) a Operação Carcará, que investiga e atua no combate de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Londrina e região. O mandado de mandado de busca e apreensão e a apreensão de um adolescente em flagrante pela prática de ato infracional, foi feita na cidade de Nova América da Colina, no norte do Estado.





Durante a busca, os policiais apreenderam diversos materiais contendo pornografia infantil, tais como HDs, pen drive e celular. O adolescente de 16 anos de idade, estudante, foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil em Assaí-PR.

Publicidade





O menor de idade responderá por ato infracional análogo aos de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil, cuja pena será estabelecida pelo Juiz da Vara da Infância e Juventude, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente.





A operação foi denominada Carcará em alusão metafórica à conduta investigativa policial que precisa ser ágil, rápida e certeira para selecionar e capturar alvos dessa natureza, esta ação é parte