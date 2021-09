PM apreende 13 veículos e encerra festa clandestina em Maringá

A PM (Polícia Militar) apreendeu 13 veículos, sendo quatro automóveis e nove motocicletas, e encerrou uma festa clandestina com centenas de pessoas em Maringá neste sábado (20), durante a Operação Sossego.

Continua depois da publicidade





Haviam, segundo a Prefeitura, centenas de pessoas e dezenas de veículos na festa flagrada na avenida Reitor Rodolfo Purpur.

Continua depois da publicidade





Foi montada ainda uma blitz de trânsito no cruzamento com a avenida Horácio Racanello e a ação seguiu durante a madrugada. Carros e motocicletas em situações irregulares foram apreendidos, incluindo um automóvel com sistema de som. Alguns proprietários abandonaram seus veículos e foram embora a pé para evitar passar pela blitz.







Foram fiscalizadas as avenidas Dr. Luiz Teixeira Mendes, Senador Petrônio Portela, Herval, Mauá, Juscelino Kubitschek, Guedner, entre outras vias que, de acordo com o Executivo, são motivos de denúncias da população por bagunça, perturbação do sossego, aglomeração de pessoas, consumo de drogas, entre outras situações, inclusive de madrugada.

Continua depois da publicidade





Um dos estabelecimentos que era alvo da ação tem, somente em 2021, 13 denúncias da comunidade, no telefone 156, da Ouvidoria Municipal, entre poluição sonora, descumprimento dos decretos municipais em prevenção ao coronavírus, entre outras situações.





O local já foi autuado duas vezes esse ano pelo GGI (Grupo de Gestão Integrada). No total, a Ouvidoria recebeu em 2021 1.302 denúncias da comunidade de perturbação do sossego.







Os veículos apreendidos foram encaminhados para a 13ª Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito). Os proprietários devem levar a documentação e quitar as pendências em casos de débitos de taxas e impostos.





Como denunciar:





As denúncias podem ser feitas nos telefones 153 (da Guarda Municipal), 156 (da Ouvidoria Municipal) e na Ouvidoria Online , que opera 24 horas.