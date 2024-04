Movimento estudantil promove ‘arrastão do plástico’ no campus da UEL

Um grupo de cerca de 20 pessoas se reuniu na manhã deste sábado (20) para participar de um mutirão de limpeza no campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





Organizado pelo movimento estudantil Desplastifica UEL, o primeiro “Arrastão do Plástico” buscou recolher e dar destinação correta aos resíduos sólidos descartados no entorno do Calçadão.



No total, foram recolhidos 15 sacos de resíduos, sendo que a maioria era plástico. As bitucas de cigarro, que são consideradas rejeitos, também foram encontradas com frequência no mutirão, que começou às 8h e seguiu até por volta das 11h.





Marcello Gorla, 19, aluno do primeiro ano de Psicologia e membro do Desplastifica, explica que o movimento visa eliminar o plástico de uso único no campus.

Esse trabalho envolve ações como o mutirão deste sábado e atividades de conscientização, caso do Desplasticine, que exibiu um documentário sobre os problemas causados pelo plástico.





“A ação de hoje é exatamente para isso. Além de conseguir limpar um pouco o campus do plástico, que está sendo descartado incorretamente, criar essa conscientização ampla, esse engajamento para que as pessoas vejam o quanto isso está impactando as nossas vidas”, afirma Gorla, que ressalta que as atividades são multidisciplinares e envolvem as comunidades interna e externa da instituição.





