PM atuará com esquema ostensivo e com o choque no domingo em Londrina, após resultado das urnas

Diante de um segundo turno polarizado e com resultado das urnas que promete ser apertado, a Polícia Militar de Londrina planeja um esquema de segurança preventivo, principalmente em pontos utilizados tradicionalmente para manifestações políticas como a rotatória da Higienópolis com JK e a Avenida Saul El Kind na zona norte.





De acordo com o major Elio Boing, subcomandante do 5º Batalhão da PM, a ideia é atuar na prevenção e evitar confrontos entre eleitores de preferências políticas opostos. Porém, o batalhão de choque estará de prontidão neste domingo de segundo turno se for preciso intervenção da força policial após definido o nome do novo presidente da República. "O problema maior que a gente pode ter é com o resultado da eleição. Esperamos ter um domingo bem tranquilo e todo nosso efetivo estará nas ruas, a exemplo do que ocorreu no primeiro turno, mas com atenção especial no resultado das urnas. Teremos um candidato que será eleito presidente da República e eventuais inconformismos podem tomar as ruas da cidade”, afirmou.

Publicidade





O esquema no segundo turno deverá ser o mesmo do primeiro turno com a proposta de manter um policial militar por local de votação de Londrina. Na cidade são 1.139 seções espalhadas em 146 locais de votação nas quatro zonas eleitorais.





Já a CMTU informou que a única mudança do trabalho em relação ao primeiro turno no trânsito será em relação ao entorno do Lago Igapó 2, que excepcionalmente neste domingo não terá bloqueio na Rua Bento Munhoz da Rocha por conta de dois locais de votação na Gleba Palhano. No primeiro turno o bloqueio atrapalhou eleitores que precisaram votar no Colégio Premier e na Escola Municipal Norma Prochet.