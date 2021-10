PM de Arapongas registra golpes do falso sequestro e orienta como agir nas situações

A 7ª Cipm (Companhia Independente de Polícia Militar) de Arapongas registrou, só nesta terça-feira (19), três ocorrências do golpe do falso sequestrou e deixa um alerta. Os criminosos, segundo a polícia, ligam às pessoas e alegam ter sequestrado um familiar. Outro golpista se passa pelo parente no telefone.





Em seguida, é solicitado dinheiro para libertar o suposto refém. Do desespero da vítima, que acaba deixando escapar o nome do parente, os criminosos se aproveitam para exigir uma transferência via PIX.

Para se proteger contra o golpe, a polícia aconselha manter calma. Durante a conversa, deve-se pedir para alguém tentar localizar o familiar citado.

Geralmente, pontua a polícia, os golpistas não sabem como se chama o parente da vítima. Por isso, nomes não podem ser pronunciados pela vítima.





Em nenhum momento, quem recebe a ligação deve ceder ao pedido de transferência monetária sem antes verificar a situação e comunicar à Polícia Militar. A recomendação é ligar imediatamente ao disque-denúncia 190.