Polícia Rodoviária Estadual registra ainda sete bloqueios em estradas do norte do Paraná

Pouco antes do anúncio oficial do presidente Jair Bolsonaro (PL) desmobilizando os protestos em rodovias no país, a Polícia Rodoviária Estadual encaminhou um balanço do meio da tarde desta terça-feira (1º) sobre os bloqueios de caminhoneiros em rodovias estaduas no norte do Paraná e norte pioneiro.







São sete os pontos de bloqueio:

1-Joaquim Távora: PR 092m, km 304. No local há bloqueio com pneus, 25 manifestantes, aproximadamente 90 caminhões. Os veículos passeio emergência e perecivel passando.





2- Londrina: PR-445, km 82. (cruzamento com a BR-369). Os caminhões de carga não estão passando. Já as pistas estão liberadas para ônibus e veículos de passeio, após intervenção. Trânsito fluindo lentamente.

3- São Martinho: PR 170, km a 66. Equipe de área em negociação e trânsito começando a ser liberado em ambos os sentidos.





4- Venceslau Braz: PR - 092, km 253 + 800m. Pista liberada para veículos leves após negociação.

5- Urai: PR -442, Km 20 + 300m, Bloqueio com máquinas agrícolas, 70 pessoas, 25 veículos, manifestação pacífica sem interdição total, com paradas esporádicas e posterior liberação dos veículos.





6 - Mandaguari: PR-444, Km 38. Sem equipe da PM de área, bloqueio com pneus e tendas, 50 pessoas , 60 veículos, liberado veículos passeio, emergência e caminhão carga perecível.





7 - Tamarana PR-445, Km 026 + 300m. Sem equipe PM da área no local, bloqueio com pneus e bags de soja, 200 pessoas, 100 veículos, liberado veículos passeio, emergência e caminhão carga perecível.