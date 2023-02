Ação conjunta apreende cerca de 600 caixas de cigarros do Paraguai em rodovia do PR

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar e a Receita Federal do Brasil, apreenderam nesta quarta-feira (8) aproximadamente 600 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, durante abordagem na PR-272 próximo de Faxinal.





Publicidade

Publicidade

As equipes abordaram um caminhão que trafegava em atitude suspeita e que tentou fugir ao avistar as forças policiais. Após alguns quilômetros de acompanhamento tático, o motorista jogou o caminhão nas margens da rodovia e escapou pela vegetação, abandonando o veículo e a carga.





Publicidade

Os cigarros estavam ocultos por uma lona na carroceria do caminhão e na cabine do veículo também havia um rádio transceptor instalado.