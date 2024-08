Acidente com três carros mata dois cavalos no noroeste do Paraná

Um acidente envolvendo três carros matou dois cavalos, por volta das 6h desta segunda-feira (26), no km 123 da BR-376, em Alto Paraná (Noroeste).





Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o primeiro veículo, ocupado por trabalhadores do Depen (Departamento de Execução Penal), tentou desviar dos animais, mas acabou colidindo com a barreira de proteção e capotou.

Em seguida, um segundo veículo, que não foi identificado devido à evasão do local, colidiu com os dois cavalos. Por fim, um terceiro veículo, ocupado por trabalhadores do Prever, passou com uma das rodas sobre a cabeça de um dos cavalos, perdeu o controle da direção e colidiu com o muro do canteiro central.





Além dos animais, não houve vítimas. A PRF esteve no local e orientou o trânsito até a retirada dos veículos e dos animais da pista.