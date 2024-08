Homem acusado de roubar joias é agredido e acaba ferido em Londrina

Um homem de 41 anos, suspeito de roubar joias no centro de Londrina, foi agredido por três pessoas na noite desta terça-feira (20), no bairro Fraternidade, zona leste de Londrina. Ele estaria caminhando com sua companheira na Avenida Santa Terezinha quando o trio teria corrido até ele e começado a agredi-lo com socos e pontapés.





Ainda segundo a companheira, um dos agressores pegou um tijolo e arremessou várias vezes contra a face da vítima.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Os policiais não identificaram, no momento, os possíveis autores. A vítima foi encaminhada para o HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





Ainda segundo a PM, a vítima teria roubado uma loja de joias meses atrás no centro de Londrina e, em uma tentativa de abordagem policial, estaria armado e acabou baleado, sendo internado por vários dias até ter alta e ser apresentado à Polícia Civil. A princípio, as agressões não teriam ligação com estes antecedentes.