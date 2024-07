Acusado é preso por agredir e arrastar ex-esposa com o carro no Norte Pioneiro

Um homem foi preso em Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta segunda-feira (22), acusado de agredir e arrastar a ex-esposa com o carro.





De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados e, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já havia sido socorrida em um hospital.

Diante da ocorrência, os policiais encontraram o suspeito, que foi preso em flagrante e levado até a Delegacia.