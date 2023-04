Adolescente com máscara de caveira é apreendido por prometer atentado em escola de Londrina

As polícias Civil e Militar cumpriram de mandado de internação provisória e apreenderam um adolescente que prometia provocar um atentado com arma branca em uma escola de Londrina nesta segunda-feira (3). Na casa do jovem, foram apreendidos uma faca, luvas e uma máscara semelhante à utilizada em crimes dentro de escolas praticados nos Estados Unidos e em São Paulo, na semana passada.

A idade do rapaz e a unidade em que estuda foram poupados para evitar tumultos na rotina escolar. Publicidade Publicidade

A apreensão do adolescente ocorreu após o acompanhamento de ameaças publicadas ems redes sociais. O comandante da Patrulha Escolar de Londrina e região, tenente Renan Rodrigues do Prado, afirma que já havia conversado com o rapaz e com responsáveis sobre o comportamento dele na internet. “Ele apresentou muita frieza”, afirmou o tenente.



Ante as ameaças cibernéticas, os setores de inteligência das Polícias Civil e Militar passaram a monitorar o comportamento e o delegado de Homicídios, João Reis, viu a necessidade de representar pela internação do adolescente. A Justiça expediu, então, o mandado requerido, que foi cumprido na manhã desta segunda, dia citado com a data da ação criminosa. Publicidade

Segundo Reis, a Polícia Civil esperou até o último minuto, aguardando uma possível mudança no discurso do menor – o que evitaria o cumprimento do mandado. “A internação de um adolescente é um ato excepcional”, justificou. Agora, o MP (Ministério Público) vai avaliar se o jovem deve permanecer internado ou se pode retornar à rotina.

Tenente Prado afirma que já havia conversado com o adolescente anteriormente e que ele apresentava um comportamento reservado no colégio. Ele não tem envolvimento com atos infracionários anteriores ou histórico de problemas escolares. Publicidade



Mas, para a Polícia Civil, o fato de estarem no quarto do adolescente a máscara, as luvas e a faca, indicam que a ameaça era real. A máscara apreendida encobre a parte inferior do rosto, com o desenho de narinas e mandíbulas de caveira. O mesmo artefato é utilizado por personagens do videogame Free Fire, famoso em dispositivos móveis.

Aos policiais, o adolescente teria citado o massacre em uma escola de Suzano (SP), em que dois ex-alunos invadiram o estabelecimento e deixaram cinco estudantes e duas funcionárias mortos. Em seguida, um deles matou o comparsa e tirou a própria vida. Um dos autores utilizava a máscara de caveira. Publicidade



Um dos adolescentes envolvidos no massacre da escola em Suzano, em 2019, publicou fotos com máscara - Reprodução/Facebook