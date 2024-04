Adolescente é apreendida por furtar mais de R$ 300 em chocolates em mercado de Londrina

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida após ser acusada de furtar mais de R$ 300 em chocolates em um mercado na avenida Tiradentes, no Jardim Shangri-lá, na Zona Oeste de Londrina, na noite desta terça-feira (23).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi até o estabelecimento comercial após receber uma denúncia de que duas mulheres haviam sido detidas por furto.

No mercado, os policiais conversaram com um funcionário e com o gerente, que relataram ter monitorado as mulheres em atitude suspeita pelo estabelecimento. No momento que ambas tentaram sair do mercado, os funcionários as abordaram e encontraram, dentro de uma molha, barras de chocolate que somavam R$ 369,76.





Uma das mulheres detidas, no entanto, alegou estar grávida e começou a gritar, causando tumulto no mercado. Diante das declarações, a suspeita foi liberada pelos funcionários e, até o momento, não foi identificada.





A outra mulher, por sua vez, era uma adolescente de 16 anos, que disse ter furtado as barras para vendê-las. A jovem afirmou não conhecer a outra suspeita ou saber de seu paradeiro.





Diante da ocorrência, a adolescente foi apreendida e encaminhada para a Central de Flagrantes de Londrina.