Acusado de violência doméstica é preso por posse de arma na Zona Sul de Londrina

Um homem acusado de violência doméstica foi preso por posse de arma no Jardim Petrópolis, na Zona Sul de Londrina, na madrugada deste sábado (4).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) atendeu a ocorrência de violência doméstica e recebeu a informação que o suspeito teria fugido para sua residência.

Os policiais foram até o apartamento do acusado e o encontraram no local. No imóvel, os agentes encontraram duas armas de fogo e 11 munições.





Diante disso, o homem foi preso e as armas e as munições foram apreendidas.