Homem se irrita com fumaça e é acusado de agredir fumante em bar de Apucarana

Um homem foi acusado de agredir outro em um bar de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite desta sexta-feira (3).





Segundo a Polícia Militar, a vítima alegou ter sido agredida com um tapa no rosto após o outro homem ter se sentido incomodado com a fumaça de um narguilé.

A vítima disse que estava com a namorada no estabelecimento bebendo e fumando narguilé, quando o homem veio até sua mesa reclamar da fumaça. Na sequência, teria voltado e dado o tapa em seu rosto.





O acusado foi identificado pelos policiais, mas negou a agressão. O homem disse ter ido conversar com a vítima diversas vezes e pedido para que não jogassem fumaça na direção de outras mesas.





A Polícia Militar orientou os envolvidos e a vítima disse que vai procurar a Polícia Civil para denunciar o suposto agressor. Afirmou, ainda, que vai solicitar as filmagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial para comprovar a agressão.