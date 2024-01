Adolescente é apreendido vendendo drogas para pagar dívidas em Londrina

Um adolescente de 16 anos foi apreendido no domingo (31) em uma patrulha da PM (Polícia Militar) no bairro Residencial Professora Marieta, zona norte de Londrina. Ao ser abordado, ele confessou que estava vendendo drogas para quitar uma dívida de R$250 com traficantes, conforme a PM.





Segundo a polícia, o menino estava no local desde as 10h. Foram encontrados no total 5 pinos de cocaína, 8 gramas de maconha, 7 pedras de crack, R$10,00 em dinheiro e um celular.

De acordo com a PM, foi dada a voz de apreensão e o menor foi encaminhado à central de flagrantes.