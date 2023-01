Alerta às mulheres: Polícia Civil reforça importância de denunciar violência na temporada de verão

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) reforçou neste domingo (1º) a importância das mulheres, moradoras ou turistas do litoral paranaense denunciarem crimes de violência doméstica na temporada de verão.





Equipes da instituição estão nas sete cidades da região para atender a população.

Essa modalidade se caracteriza por qualquer tipo de lesão, sofrimento psicológico ou sexual, dano moral ou patrimonial. O medo e o constrangimento são as principais barreiras que inibem mulheres de comunicarem a violência sofrida.





A PCPR orienta que a vítima registre sempre um Boletim de Ocorrência na delegacia mais próxima.

Nesse espaço, a vítima passará por uma entrevista e, dependendo do caso, poderá ser solicitada uma medida protetiva, que irá determinar o afastamento do agressor e a proibição de qualquer tipo de contato.





Se a vítima tiver machucados, será encaminhada ao iml (Instituto Médico Legal) para fazer exames de lesões corporais. Posteriormente, o inquérito policial será instaurado.

Em casos de ameaça, injúria, calúnia, difamação e contravenção de vias de fato cometidos contra mulher, o boletim também pode ser registrado pelo site da PCPR.





Caso o crime esteja acontecendo no momento ou em intervalo recente, a PCPR orienta para que a vítima acione a Polícia Militar ou a Guarda Municipal. A atuação conjunta das forças permite atendimento ainda mais rápido à vítima.

A PCPR ressalta que é de extrema importância a vítima fazer todos os exames, comparecer sempre que for chamada à delegacia e cumprir a medida protetiva, denunciando sempre que o agressor tentar algum contato, contribuindo assim para o rápido andamento do processo.





VERÃO MAIOR PARANÁ





O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento.





Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.