Após denúncia anônima, PM fecha bingo que funcionava na área central de Londrina

Depois de receber uma denúncia anônima na tarde desta sexta-feira (1º), policiais militares do 5º Batalhão lacraram um bingo que estava funcionando no segundo andar de um prédio da Alameda Miguel Blasi, no centro de Londrina.

Clientes e funcionários que saíam da agência da Caixa Econômica Federal, que fica ao lado, se assustaram com as viaturas que pararam no meio da rua. Até que o objetivo da polícia estar ali fosse descoberto, muitas pessoas pensaram que algum crime tivesse acontecido dentro do banco.





"Ninguém foi preso, mas vamos conduzir a proprietária do bingo pra delegacia. Recolhemos mesas, computadores, tudo que era usado para esse negócio irregular. Quando chegamos, visualizamos perto de 100 pessoas no local", declarou à FOLHA o tenente Neto, da PM.





A mulher que se identificou como responsável pelo lugar foi levada para assinar um termo circunstanciado. Ela não ficará presa, mas poderá responder um processo criminal. Os chamados jogos de azar são proibidos por lei no Brasil desde 2004.