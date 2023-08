Arapongas: Motorista é flagrado com carro recheado de eletrônicos, bebidas e perfumes do Paraguai

Um motorista foi flagrado em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) com o carro cheio de eletrônicos, bebidas e perfumes do Paraguai na manhã deste sábado (19).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), por volta das 9h30, uma equipe volante fazia patrulhamento pelo quilômetro oito da PR-444 quando viu um Hyundai HB20 e, na abordagem para fiscalização de trânsito, questionou ao condutor, identificado como A.R.S.F., o que que estariam carregando no veículo. Ele relatou que seria mercadorias e bebidas oriundas do Paraguai sem as devidas notas fiscais e documentação de entrada no Brasil.

Foi verificado pelos policiais e constatado que a carga ultrapassava a cota permitida mesmo estando em duas pessoas no carro, que foi levado até o posto policial rodoviário de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). Foi conferida toda a mercadoria na presença dos proprietários, foi feito contato com a Polícia Federal de Londrina, que orientou qualificar as pessoas, liberar o automóvel e encaminhar as mercadorias para Receita Federal de Londrina.





Foram apreendidos :

4 receptores btv 13

6 receptores tplink

2 receptores tv plus

5 receptores tv

01 video game PS5

01 video game Nintendo switch

07 fones JBL

01 JBL bombox 3

03 roteadores

02 hub grandes

01 relógio amazfit

19 perfumes diversos

110 equipamentos de pesca diversos

05 hubs pequeno

01 JBL flip 6

60 memórias ssd

12 cartões de memória

02 celulaers poco x5 pro

01 celular xiaomi 11pro

05 celulares xiaomi 12 pro

08 celulares xiaomi 12

05 telas para celular

10 carregadores iPhone

57 garrafas de bebias oriundas do Paraguai.