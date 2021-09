Assaltante de bancos morre em confronto após denúncia por ameaça doméstica

Um homem com três mandados de prisão por roubo em aberto morreu na madrugada deste sábado (4), após trocar tiros com a Polícia Militar, na Rua Capitão Jacy da Silva Pinheiro, no bairro Cilo 3, em Londrina. Ele foi denunciado por ameaças à companheira.





De acordo com a PM, o suspeito já seria conhecido pela periculosidade e envolvimento com assaltos a banco e tráfico de drogas. Conforme boletim registrado pela Rádio Patrulha, o homem esteve na casa da companheira, na Rua José Carias de Souza, no Conjunto Aquiles Stenghel, fez ameaças a ela e, em seguida, fugiu em um veículo Logan, portando uma arma de fogo.

O veículo com as características foi avistado, de longe, na Avenida Brasília e, ao chegar no Jardim Leonor, os policiais deram sinais luminosos e sonoros para que o carro parasse. Ao invés disso, ainda de acordo com a PM, o condutor do Logan atirou contra os policiais na viatura, que revidaram os disparos.





A partir de então, iniciou-se uma perseguição pelas ruas dos bairros Santa Rita e Cilo, com o condutor do Logan furando preferenciais e sinais vermelhos, até que decidiu parar, descer do carro e atirar contra os policiais novamente, que revidaram. Ao ser atingido por um disparo, o homem deixou a arma cair ao chão e sentou-se no banco do veículo.

Com sinais vitais ainda presentes, foi solicitado socorro médico, prestado pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas ele não resistiu. No bolso do suspeito, foram encontrados um RG falsificado e outro com sua identificação verdadeira.

