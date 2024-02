Assaltantes invadem reitoria da UEL e levam equipamentos eletrônicos doados pela Receita

Quatro homens armados invadiram a reitoria da UEL (Universidade Estadual de Londrina) na tarde desta sexta-feira (2) e levaram R$ 260 mil em equipamentos eletrônicos (celulares e notebooks), que foram doados recentemente pela Receita Federal de Londrina. Apesar do ato violento, ningúem ficou ferido no assalto. Os suspeitos encapuzados fugiram em um veículo com os produtos roubados e seguem foragidos.





A PM (Polícia Miitar) foi acionada, mas o carro e os assaltantes já não estavam mais no campus da UEL. Segundo o tenente do 5º BPM, João Paulo Takata, a Polícia Civil abriu o inquérito para apurar o caso e imagens de câmeras de segurança serão usadas para identificar o veículo usado no crime, vestimentas e tatuagens que possam chegar aos suspeitos.

Takata informou que não dá para adiantar se existe colaboração de alguém de dentro da instituição que poderia saber onde os objetos doados estariam armazenados. "Eles sabiam exatamente que havia esses eletrônicos aqui. Logicamente isso pode ter chegado ao conhecimento dos criminosos por fontes abertas, como jornais e divulgação da própria universidade, para mostrar o apoio que esses órgãos prestam à educação. Neste momento, é cedo para precisar se os assaltantes chegaram ao local por conta dessa divulgação."





A administração da UEL informou, em nota, que registrou um Boletim de Ocorrência por volta das 16h30, após ter sido surpreendida por um assalto no gabinete da Reitoria. "Apesar do ato violento, nenhum membro da sua comunidade universitária sofreu qualquer ferimento durante a ação".



Segundo a UEL, os equipamentos, que valiam R$ 260 mil, estavam sendo patrimoniados, processo que consiste na identificação para controle administrativo, de uso e segurança. "O Gabinete da Reitoria juntamente com a Prefeitura do Campus Universitário (PCU), Pró-Reitoria de Administração e Finanças (Proaf) e a Procuradoria Jurídica (PJU), irão realizar o levantamento dos equipamentos que foram subtraídos e o prejuízo ao erário público."

A Universidade Estadual de Londrina informou que colaborará com as investigações, repassando imagens que possam ajudar na elucidação dos fatos. Desde de dezembro de 2022, a UEL conta com um SSE (Sistema de Segurança Eletrônica) com câmeras espalhadas em pontos estratégicos em todo o Campus Universitário. Apesar do susto, as aulas do período noturno seguem sua normalidade.