Bandidos tentam explodir caixas eletrônicos em São Jerônimo da Serra

Duas agências bancárias foram alvos de bandidos na madrugada desta sexta-feira (12) em São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro. As agências são do Banco do Brasil e do Bradesco e ficam em lados opostos na Rua Prefeito Raul Proença, no centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar, a quantidade de material utilizado pelos criminosos não foi suficiente para abrir os cofres dos caixas eletrônicos.





O tenente Gabriel Sakai, do 18° Batalhão da Polícia Militar, explicou que os criminosos chegaram às agências por volta das 2h30 e a ação durou cerca de 30 minutos. A quadrilha pode ter se dividido para tentar furtar simultaneamente os dois bancos.

“Nada de valor foi levado, foi uma tentativa frustrada de furto”, esclareceu. De acordo com ele, a Polícia Militar recebeu o primeiro chamado às 3h através de uma solicitação da equipe de monitoramento de um dos bancos.





“Como o sinal das câmeras de segurança tinha caído, quando eles conseguiram restabelecer, viram alguns indivíduos dentro [da agência] tentando acessar o caixa eletrônico”, pontua.





