Cães farejadores localizam 1,4 tonelada de drogas em caminhão no Norte do PR

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) do Paraná apreendeu 1,4 tonelada de drogas que estavam escondidas em um caminhão que trafegava pela PR-317, em Igaraçu (Norte), nesta quinta-feira (22). Caẽs farejadores indicaram a presença de entorpecente no semirreboque.





O veículo, com placas paraguaias, transitava em atitude suspeita. O condutor, de 34 anos, se identificou com natural de Hernandarias, distrito do Paraguai. Ao ser questionado sobre a carga, demonstrou nervosismo e afirmou que não era de sua responsabilidade.

Publicidade

Publicidade





Após o cão Arius indicar a presença de entorpecentes, a lona foi retirada e a substância análoga a maconha foi encontrada escondida no meio da carga de arroz.