Carro bate em caminhão, que tomba e espalha carga de madeira à beira da BR-153

Um veículo de cargas com mais de uma carreta tombou no km 105 da BR 153, em Ibaiti, na noite desta terça-feira (28), após ser atingida lateralmente por um HB20 branco. As madeiras que eram carregadas se espalharam na lateral da pista. O motorista do carro não foi identificado.





O acidente deixou o condutor do comboio, um homem de 46 anos, com ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e recebeu os cuidados médicos necessários no hospital localizado de Ibaiti. Publicidade