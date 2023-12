Carro com mais de R$ 100 mil em débitos na documentação é apreendido em Londrina

Um carro com mais de R$ 100 mil em débitos na documentação foi apreendido em Londrina nas proximidades da barragem do lago Igapó no final da tarde de quinta-feira (21).







A GM (Guarda Municipal) de Londrina, por meio de uma equipe operacional da inspetoria de trânsito, fazia patrulhamento preventivo no local quando visualizou o veículo transitando em mau estado de conservação.

Os guardas anunciaram a abordagem para a verificação, e além dos pneus carecas e para-brisa trincado, identificaram que o homem não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e que havia R$106.971,13 em débitos, dos quais R$454,70 do não pagamento das taxas de licenciamento; R$8.722,67 em débitos de IPVA (Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor), e R$ 97.793,76 de multas de trânsito variadas, como avanço de sinal, trafegar acima da velocidade, entre outras.





A GM acionou o serviço de guincho para o recolhimento do carro ao pátio municipal.

Bloqueio fiscalizatório





As equipes da Guarda Municipal fizeram dois bloqueios fiscalizatórios durante a noite de quinta. O primeiro ponto foi na avenida dos Pioneiros, região leste. Os guardas lavraram 15 autos de infração de trânsito e recolheram cinco veículos ao pátio municipal por flagrante de irregularidades na documentação.





O segundo ponto da fiscalização foi na rua Paranaguá, região central. As equipes lavraram oito autos de infração de trânsito e removeram três veículos ao pátio. Durante fiscalização da lei seca municipal, foram flagradas 12 pessoas consumindo bebida alcoólica depois das 22h. Todos foram autuados no artigo da lei 12.744/2018.