Rotatória entre as avenidas Leste-Oeste e Rio Branco em Londrina tem trânsito liberado nesta sexta-feira

Buzinas e gritos de comemoração por parte de motoristas e motociclistas marcaram a liberação do trânsito na rotatória entre as avenidas Leste-Oeste e Rio Branco, na Zona Oeste de Londrina, na manhã desta sexta-feira (22).





Às 8h30, funcionários da TCE Engenharia, empresa responsável pela obra, e servidores da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) retiraram os cones e as faixas que impediam o tráfego de veículos no local.

Publicidade

Publicidade





Com a liberação, carros, motocicletas e outros automóveis podem seguir pela avenida Rio Branco no sentido Zona Norte, além de acessar a Leste-Oeste pela Rio Branco ao descer pela avenida Tiradentes.





A expectativa da Secretaria Municipal de Obras é que a liberação do fluxo de veículos melhore o trânsito na região. Antes, o local contava com um amplo desvio, que despertava incômodo tanto em motoristas quanto em moradores e comerciantes da região.

Publicidade





"Acreditamos que a liberação do trânsito resolve 80% do fluxo de veículos aqui, pensando, principalmente, na questão dos desvios. Porém, a melhora efetiva nesse cruzamento só vai acontecer com a liberação da trincheira, já que o maior movimento acontece nas marginais. Assim que a obra for finalizada, teremos a solução total do problema, assim como aconteceu no viaduto da Dez de Dezembro", explica João Verçosa, responsável pela pasta.





O estudante de administração Bruno dos Santos é morador da região e diz ter certeza que a liberação do trânsito irá facilitar sua rotina. "A rua da minha casa era um dos caminhos do desvio e estava tendo muito fluxo de carros e motos. Quando ia tirar meu carro da garagem, dependendo do horário, perdia muito tempo", conta.

Publicidade





"Agora que esse desvio não vai mais ser feito, eu e os outros moradores da rua que estavam incomodados com esse movimento que antes não existia vamos ficar mais satisfeitos. Apesar de a obra não estar totalmente terminada, acho que vai fazer diferença, sim", complementa.