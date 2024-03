Carro é flagrado com 144 garrafas de vinho argentino sem comprovação fiscal em Sertanópolis

Um carro foi flagrado com 144 garrafas de vinho argentino sem comprovação fiscal na tarde desta quarta-feira (20) na PR-323 em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a apreensão ocorreu durante operação em conjunto com a Receita Federal por volta das 12h. Houve abordagem de um Hyundai Creta com placa de São Paulo-SP, e as bebidas foram localizadas em caixas, oriundas da Argentina e sem a devida comprovação fiscal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Depois de contato e orientação da Polícia Federal de Londrina, o condutor foi qualificado e liberado para continuar a viagem. Toda a mercadoria e veículo foram apreendidos e encaminhados ao pátio da Receita Federal de Londrina.