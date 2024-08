Casa de bingo clandestina é fechada pela PM no centro de Londrina

Uma casa de bingo clandestina foi fechada pela PM (Polícia Militar), na tarde desta quinta-feira (1º), no centro de Londrina. De acordo com informações do Capitão Castro, que comandou a operação, havia cerca de 200 pessoas no espaço jogando. Participantes, entretanto, disseram que, aproximadamente, 300 pessoas estavam presentes.





Do lado de fora do local, era possível observar a presença de diversos idosos, que saíram do estabelecimento com a chegada dos agentes. Inicialmente, remédios, três máquinas de cartão e cerca de R$ 700 foram apreendidos. Após o balanço ser anunciado, uma policial encontrou com uma funcionária da casa outra grande quantia de dinheiro. De acordo com Castro, o alto valor não chamou a atenção, visto que, em uma outra operação recente, um montante próximo aos R$ 40 mil foi apreendido.





Os policiais receberam informações sobre a casa de bingo por meio da denúncia de moradores próximos. O capitão ressaltou que o estabelecimento estava sendo investigado há cerca de três semanas, mas o período de espera foi necessário "para agir organizadamente e ninguém se machucar".

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Uma mulher tentou fugir junto com a multidão de idosos, mas foi detida. "Quando os policiais chegaram ao local, a câmera corporal flagrou a correria. Existe uma forma padrão de eles operarem. A funcionária responsável pelo dinheiro saiu correndo para tentar ocultar o dinheiro, mas foi detida e revistada", explicou.





Ninguém foi preso na operação. O capitão esclareceu que por ser uma contravenção - ou um "crime menor" - os responsáveis pela casa apenas vão assinar um termo circunstanciado. Os itens apreendidos vão ser guardados no quartel da PM até serem reivindicados pelo poder judiciário.

Publicidade





A dona afirmou, ao ser questionada pelos agentes, que o local serve para alugar mesas e cadeiras. A Secretaria da Fazenda foi acionada para verificar os alvarás.